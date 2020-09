Sant’Agata sul Santerno: riapre la biblioteca comunale "Loris Ricci Garotti"

Giovedì riapre la biblioteca comunale "Loris Ricci Garotti" di Sant'Agata sul Santerno, in piazza Monsignor Rambelli, 4. La biblioteca sarà aperta lunedì, martedì e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e giovedì dalle 10 alle 12. L'apertura sarà garantita dalla cooperativa "Le Pagine" di Ferrara, a cui il servizio è stato affidato per il triennio 2020-2022 tramite procedura di affidamento diretto, dopo la precedente gestione a cura della cooperativa Zerocento, grazie alla quale negli scorsi anni sono stati svolti numerosi progetti per scuole e famiglie.

"Siamo lieti di annunciare che finalmente la biblioteca comunale riaprirà al pubblico dopo la lunga interruzione dovuta all'emergenza sanitaria - dichiara l'assessore alla Cultura Elisa Sgaravato -. L'Amministrazione comunale ha investito ulteriori risorse nella cultura ampliando l'orario di apertura settimanale per permettere a tutti i cittadini di poter accedere al prestito librario, ma anche per lo studio e la ricerca in loco, negli accoglienti locali della biblioteca. Desideriamo ringraziare l'associazione Auser che tramite i suoi volontari garantirà come sempre l'apertura al mattino".

Nel corso dell'anno sono previste iniziative speciali per famiglie e per le scuole di ogni ordine e grado per promuovere la lettura: come ogni anno verrà organizzato l'open day della biblioteca con appuntamenti dedicati ai piccoli, agli adolescenti e agli adulti. Quest'anno l'iniziativa è prevista domenica 25 ottobre.