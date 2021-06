Santo Stefano, parte la manutenzione del marciapiede in via Beveta

Partiranno entro il mese di giugno i lavori di rifacimento del marciapiede di via Beveta a San Pietro in Vincoli del valore di quasi 100mila euro, la cui durata prevista è di 60 giorni. Si interverrà nel tratto di marciapiede compreso tra piazza Bovio e il civico 45 di via Beveta.

Il progetto prevede la demolizione dell’attuale pavimentazione del marciapiede e il rifacimento della stessa in conglomerato bituminoso. Si provvederà inoltre alla realizzazione di aiuole spartitraffico per la canalizzazione dello svincolo stradale fra la SP n. 27 “Cella” e via Beveta. Anche in via Macoda di Sotto sarà predisposto il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso.