Sapore di Sale, 100 quintali di "oro bianco" distribuiti durante la tradizionale Armesa de Sel

"E' un piacere constatare che ogni anno la manifestazione cresce in qualità ed apprezzamento", dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri

Si rinnova con successo Sapore di Sale, la festa dedicata al sale di Cervia e alla tradizione salinara che per quattro giorni ha richiamato nel borgo marinaro tanti cittadini e turisti. Molti i visitatori che nelle varie giornate hanno visitato gli stand e partecipato ai vari eventi. Buoni i risultati degli operatori del mercatino e degli stand gastronomici.

“Anche quest’anno la festa di tradizione dedicata al sale di Cervia è giunta al termine con grandi numeri, e nel rispetto delle normative di sicurezza.- dichiara il sindaco Massimo Medri- E’ motivo di grande soddisfazione ed è un piacere constatare che ogni anno la manifestazione cresce in qualitàed apprezzamento. E’ sicuramente una delle manifestazioni di tradizione più sentita dalla città. Ringrazio di cuore tutte le associazioni e le realtà che ogni anno partecipano e collaborano con rinnovato entusiasmo all’evento, nonché l’organizzazione”.

Denso di contenuti il 1° Forum internazionale delle European Cities presieduto dal Sindaco di Cervia Massimo Medri, che ha visto la partecipazione di 7 fra comuni e regioni italiane e straniere appartenenti alla rete. La Fondazione Cervia Ambiente ha svolto il consueto incontro nella magnifica cornice degli storici Magazzini. Quest’anno è stato premiato Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia. Entrambi gli incontri sono stati trasmessi in diretta streaming su Facebook con 619 collegamenti per il Forum e 246 per Cervia Ambiente: numeri che vanno ben oltre alla capienza della sala che ospitava gli eventi.

Molto apprezzati tutti gli appuntamenti con le degustazioni, gli incontri letterari, le passeggiate patrimoniali, la consegna delle borse di studio, gli spettacoli, le dimostrazioni di pasta fresca. Molto visitate anche le mostre Il Sale della Vita, The Magic of Salt delle città della European Salt Cities Association e Pirano, le ultime saline Istriane che resterà a MUSA fino al 7 novembre.

Qualche numero sul consumo dei prodotti presenti alla Festa: 100 quintali di sale distribuito durante l’Armesa de Sel del Gruppo Civiltà Salinara, oltre alle 3000 confezioni di sale della Camillona richieste al Museo del Sale Musa (circa 15 quintali). Inoltre Parco della Salina ha venduto 1000 kg di sale nelle varie confezioni (aromatici, mattonelle, confezioni regalo e confezioni nei formati classici).