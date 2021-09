Sbandava pericolosamente con l'auto: aveva un tasso alcolemico oltre 6 volte sopra al limite

Un tasso alcolemico davvero 'da record'. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà una 40enne ucraina per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel primo pomeriggio di qualche giorno fa, la centrale operativa della Questura ha inviato in via Romea Sud una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per la segnalazione di un’auto che sbandava e circolava pericolosamente.

Immediatamente raggiunta la zona, i poliziotti hanno intercettato all’altezza di via Panfilia il veicolo corrispondente alla segnalazione. L’auto è stata fermata e l’unica persona a bordo identificata. La donna che si trovava alla guida, la 40enne ucraina, è apparsa sin da subito in evidente stato di ebbrezza e per questo è stata sottoposta alla misurazione del tasso alcolemico da parte di agenti della Polizia Stradale di Ravenna.

La donna è risultata positiva a entrambe le prove, che hanno restituito un risultato pari a 3,26 g/l e 3,01 g/l, ben al di sopra dei limiti di legge (0,5 g/l). Pertanto, la 40enne è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’auto sulla quale viaggiava la donna è stata sequestrata e la patente di guida ritirata.