Sbarco dei migranti, l'associazione Il Terzo Mondo: "Siamo orgogliosi di Ravenna"

Terminata l'operazione di sbarco e accoglienza dei 113 migranti della nave Ocean Viking al terminal crociere di Porto Corsini, Charles Tchameni Tchienga, presidente dell'associazione Il Terzo Mondo che ha partecipato alla fase di accoglienza con alcuni volontari impegnati nelle operazioni di mediazione, rivolge un ringraziamento alle istituzioni ravennati e regionali. "È stata una prima esperienza particolarmente emozionante ed importante per il nostro territorio - afferma Tchameni Tchienga - Ravenna essendo già una città generosa e solidale, ha come sempre dimostrato di essere all'altezza e soprattutto all'avanguardia in materia di accoglienza. Affrontando questo nuovo capitolo, abbiamo imparato mettendo in campo energie, risorse umane e strategie efficaci ed efficienti".

"Siamo orgogliosi di Ravenna - prosegue il presidente dell'associazione - siamo fieri di considerarci parte integrante di questo territorio, siamo soddisfatti di avere portato il nostro modesto contributo a questa inedita operazione di solidarietà umana. Posso assicurare che l'associazione di volontariato Il Terzo Mondo, attraverso il suo sportello del sorriso, continuerà, al limite delle sue possibilità, a portare il suo sostegno a questi migranti affinché la loro dignità possa essere restituita".