Sbarco dei migranti il 25 aprile, l'associazione: "Sarà anche la loro liberazione"

In vista dello sbarco dei 69 migranti della nave della Ong ‘Sos Humanity’ al terminal crociere di Porto Corsini, previsto per la mattina di martedì, Charles Tchameni Tchienga, presidente dell'associazione Il Terzo Mondo invia un pensiero proprio ai naufraghi, attesi a Ravennna per il giorno della Liberazione. “Sarà la loro liberazione. Un giorno memorabile anche nella loro vita. Una loro storia piena di dolori, perdite, sofferenze, angoscie, ma con un lieto fine, che verrà raccontata ai familiari, parenti, amici e conoscenti, di generazione a generazione, ringraziando per sempre l'Italia e in particolare i ravennati. Anche per queste ragioni occorre unirci ancora piu forte che mai per respingere con determinazione e senza appello l'idea, sprovvista di ogni principio basilare del rispetto della dignità umana e del buon senso, che accompagna la mostruosa proposta di cancellare la protezione speciale che contraddistingue l'Italia", conclude Tchameni.