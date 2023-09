La "Life Support" attracca al terminal crociere: lo sbarco dei 28 migranti

E' giunta nei tempi previsti al terminal crociere di Porto Corsini la "Life Support", la nave di Emergency che nei giorni scorsi ha salvato 28 migranti in difficoltà nel mezzo del Mediterraneo. Intorno alle 15 l'imbarcazione ha infatti toccato la banchina di Porto Corsini, dove sono poi iniziate le operazioni di sbarco. A bordo della nave, come già reso noto dalla Prefettura, si trovano 10 uomini, 9 donne, 2 minori non accompagnati e 7 minori accompagnati. Stando alle prime informazioni 23 sarebbero di nazionalità siriana, mentre gli altri 5 libica.

Differentemente dai precedenti sbarchi avvenuti a Ravenna, questo arrivo è coinciso con un periodo di attività turistica del terminal di Porto Corsini. Per questo, e in considerazione dell’arrivo di una nave da crociera prevista per martedì, la Prefettura ha scelto di utilizzare la banchina solo per le operazioni di sbarco e di trasportare con pulmini i migranti al Cmp di Ravenna, dove saranno svolte tutte le altre operazioni di polizia e i controlli sanitari.

Dai controlli effettuati nei giorni scorsi a bordo della Life Support non risultavano casi urgenti che necessitano di ospedalizzazione, così come sono esclusi casi infetti di scabbia. Sarebbero però presenti un uomo con disturbo post traumatico da stress, una donna con patologie cardiache e un uomo con ipertensione e diabete. La situazione, a ogni modo, sarà più chiara, al termine dei controlli sanitari al Cmp.