Dopo lo sbarco dei migranti, la storia di Abdou disegnata da Costantini diventa una mostra sulla Ocean Viking

Dopo l’attracco al terminal crociere di Porto Corsini per lo sbarco dei 113 migranti di sabato la Ocean Viking è ripartita per un altro viaggio nel Mediterraneo. Al suo interno, nel corso del prossimo viaggio ci saranno anche 20 tavole di ‘disegno civile’ realizzate dal fumettista ravennate Gianluca Costantini. Una mostra navigante intitolata ‘La vita possibile’ che prende spunto dalla storia di Abdou, il neonato che i soccorritori della ONG Sos Mediterranee hanno trovato nelle operazioni di recupero di un gommone avvenuto nella zona Sar (Search and Rescue) Maltese, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre.

Del soccorso e del ritrovamento di Abdou (che è un nome di fantasia, ndr) si legge in una nota di SOS Mediterranee: “Mi sembrava quasi fosse solo un fagotto di vestiti”, ha detto Tanguy, soccorritore, al termine dell’operazione di salvataggio, condotta nel buio più totale. Quello che sulle prime sembrava solo un mucchio di stracci era un bimbo di appena due settimane. Era immobile e silenzioso e Tanguy si è chiesto:“Ma respira? Non capisco”. “Sì respira, va tutto bene”, gli ha risposto Justine, ostetrica di bordo, prendendolo fra le braccia. Su questo racconto e sulle 2500 storie di vite salvate nel corso di 45 diverse operazioni portate a termine nel 2022 dalla Ocean Viking nel Mar Mediterraneo si è basato il racconto artistico di Costantini, il quale ha curato a distanza l’esposizione il primo giorno del 2023.

“Storie di vite appena nate strappate alle onde, storie di violenze e soprusi ma anche di sogni e speranze, storie di viaggi per terra e per mare in cerca di un approdo sicuro” la descrizione del racconto in 20 tavole firmate dall’attivista Costantini. Le tavole sono state affisse sul ponte della nave, nella clinica di bordo e nello “shelter”, lo spazio protetto dove trovano riparo donne e bambini soccorsi, e come detto accompagneranno l’equipaggio della Ocean Viking durante la prossima missione in Mediterraneo centrale. La mostra quindi da lunedì sarà fruibile (solo virtualmente, ndr) attraverso i canali social dell’artista e di Sos Mediterranee Italia.