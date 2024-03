La nave 'Life Support' al porto di Ravenna: inizia lo sbarco dei 71 migranti

Ha attraccato questa mattina alla banchina del Terminal Crociere di Porto Corsini la nave "Life Support" di Emergency con a bordo 71 migranti, fra cui 3 minorenni. Partono così le operazioni di sbarco, il nono nel porto di Ravenna, dei naufraghi salvati dalla ong: si tratta di bordo: 70 uomini e 1 donna, 61 provengono dal Bangladesh, 9 dall'Eritrea, e 1 dall'Egitto, l’età degli adulti varia dai 18 anni ai 43. Ravenna ospiterà i 3 minori e il fratello maggiorenne di uno dei tre giovani. Gli altri migranti saranno invece suddivisi tra le altre province dell'Emilia Romagna.

Come già reso noto ieri dalla Prefettura, saranno fatti scendere dalla nave prima coloro che hanno priorità di cure, tra cui un ragazzo che dovrà essere trasferito in ospedale, poi i minori non accompagnati e l’unica donna a bordo, infine coloro che hanno casi di scabbia già in trattamento farmacologico a bordo nave. I trasferimenti avverranno da Porto Corsini con mezzi della Croce Rossa Italiana fino al Pala De André dove avverranno tutte le operazioni sanitarie e di polizia. Sono stati allestiti 3 laboratori sanitari, spazi per i Servizi Sociali del Comune e della Questura per fotosegnalamento e procedure identificative, e un’area ristoro.