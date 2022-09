Apre una nuova gelateria in centro: "Abbinamenti gastronomici come sushi e gelato al wasabi o tartare con gelato senape e miele"

La chiusura della storica Cappelleria Manzoni in via Gordini, qualche anno fa, ha lasciato un grande vuoto nel centro storico ravennate. Ora quel vuoto verrà "addolcito" da una gelateria. Inaugurerà a settembre - anche se una data vera e propria ancora non c'è - 'Sbrino', gelateria già presente in Darsena Pop Up e diretta dal titolare Francesco Bendandi, ex cuoco "riconvertito" a gelataio. La filosofia del locale è quella di valorizzare la qualità delle materie prime, evitando l'uso di semilavorati, conservanti e colorati.

"L'idea di aprire in quella zona è nata prima del Covid - spiega Bendandi - C'è un flusso di gente abbastanza "indipendente" da via Cavour o dalle altre vie di Ravenna, è vicino alla tomba di Dante e si può puntare anche sui turisti. Non ho ancora una data di apertura, prima voglio che sia tutto pronto e aprirò in sordina per correggere le eventuali imprecisioni che senza dubbio ci saranno. Ma sicuramente sarà entro settembre. In Darsena invece chiuderò fino a primavera".

I gusti proposti dalla gelateria vanno dai più classici - come cioccolato (ma "in tazza"), pistacchio di Bronte Dop e nocciola Igp del Piemonte - a quelli più particolari, come lo zabaione all'Albana e scroccadenti, il caramello al sale di Cervia, pane burro e marmellata, cocomero gin e menta o lo squacquerone fichi caramellati e scroccadenti. "Cerchiamo di valorizzare il più possibile le materia prime senza mai utilizzare prodotti lavorati - continua il titolare - Visto che apriremo in autunno, proporremo gusti stagionali come zucca e amaretto, crema di marroni di Marradi, polenta e fico e sorbetto di melograno. In più proporremo i 'gelati gastronomici' dolci e salati da abbinare ai piatti, come ad esempio tartare e sushi con gelato a senape e miele o al wasabi. Il mio preferito, però, resta gelato e risotto. Una cosa che a Ravenna non trovi".

Anche la gelateria, come tante attività, sta affrontando le difficoltà di questo particolare periodo storico, tra caro energia e i rincari sui costi delle materie prime. "I prezzi di zucchero e latticini sono aumentati tantissimo - dice Bendandi - infatti ho dovuto aumentare i prezzi. Ad esempio un cono piccolo è passato da costare 2,50 a 3 euro, mentre le vaschette sono aumentate del 10%. Ma la gente fortunatamente era già predisposta a questi aumenti. Per quanto riguarda il gas, invece, l'ho eliminato dappertutto, utilizzo solo l'elettricità anche per riscaldamento o le piastre a induzione per crepes e waffles. In ogni caso l'ultima bolletta era di 2700 euro contro i 1900 dello scorso anno. Ma la difficoltà più grossa è quella del trovare dipendenti: i giovani oggi hanno valori diversi, chiedono subito stipendio e orari. Quando io facevo il cuoco, anni fa, se volevi sposare la causa dovevi rimboccarti le maniche e fare un bagno di umiltà. Adesso invece non è più così".