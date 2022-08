Scacchi, giochi da tavolo e lezioni di smartphone: ripartono le attività di volontariato a Cervia

A settembre riprendono a pieno regime e con molte novità le attività organizzate dallo Sportello Cittadini Attivi del Comune di Cervia, punto di riferimento di singoli volontari che desiderano impegnarsi per la comunità su progetti a valenza sociale e culturale. Chi vuole proporsi come volontario o chi ha un’associazione con una proposta di collaborazione può contattare lo Sportello Cittadini Attivi allo 0544979267, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.

L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi: “Lo Sportello Cittadini Attivi, aperto nel 2017, in questi anni, nonostante allo stop imposto dall’emergenza sanitaria e dalla quarantena, è cresciuto tantissimo ed è una realtà di cui siamo molto orgogliosi. E’ infatti diventato punto di riferimento per tanti volontari che vogliono mettersi a disposizione della comunità, ma anche per diversi servizi comunali e per tanti cittadini che usufruiscono delle numerose e sempre nuove iniziative organizzate per coinvolgere e avvicinare le persone, nella consapevolezza che la solidarietà e l’aiuto passa anche attraverso la conoscenza, l’ascolto e lo stare insieme”.

Con la Biblioteca gruppo di lettura per over 60, Circolo degli Scacchi e lezioni su tablet e smartphone

In collaborazione con la biblioteca Maria Goia, dal 23 settembre tutti i venerdì mattina verrà istituito un gruppo di lettura per over 60 dove, grazie al supporto degli operatori e di volontari, i partecipanti potranno incontrarsi per leggere i libri che preferiscono e confrontarsi sui testi, scambiandosi impressioni e idee. Da ottobre, sempre per un pubblico più adulto, tutti i mercoledì mattina sarà possibile fissare un appuntamento in biblioteca per imparare ad utilizzare i dispositivi elettronici,come smartphone e tablet, affiancati da una volontaria dello Sportello. Si ricorda anche l’appuntamento del mercoledì pomeriggio, sempre in biblioteca, con il Circolo degli Scacchi che, grazie alla referente volontaria Susanne Baumstark, continua a crescere e a organizzare eventi e iniziative.

Alla Sala Malva Circolo degli Amici e giochi da tavolo

A settembre ripartiranno anche gli appuntamenti organizzati alla Sala Malva Nord. Dal 6 settembre il Circolo degli Amici si incontrerà tutti i martedì mattina per passare piacevoli momenti in compagnia, con la possibilità di cimentarsi in semplici e divertenti laboratori creativi. Da settembre torna anche Spin-off, per divertirsi insieme con i giochi da tavolo tutti i sabati pomeriggio, progetto portato avanti grazie alla dedizione del volontario Andrea Rossi. I volontari continueranno a svolgere le loro azioni di cura rivolte a minori, anziani soli, a famiglie in difficoltà e potranno dare il loro contributo all’interno dei servizi e nelle associazioni del territorio.