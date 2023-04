Lavori al cimitero di Sant'Agata sul Santerno, c'è ancora tempo per partecipare al bando

Ci sarà tempo fino a lunedì 8 maggio alle 13, per le aziende interessate, per partecipare al bando comunale per i lavori di ampliamento del cimitero di Sant'Agata sul Santerno. Un intervento da circa 300 mila euro, finanziato direttamente dal Comune, che riguarda una prima parte di un progetto più ampio.

In questa fase è prevista la realizzazione di un percorso interno senza barriere architettoniche, 64 nuovi loculi, 160 cellette ossari, un giardino per lo spargimento delle ceneri e adeguamenti alla camera mortuaria.

L'area di ampliamento è individuata dalla cinta muraria realizzata nel 2007, confinante con l'attuale cimitero. Salvo imprevisti, spiega in una nota il Comune, i lavori inizieranno entro l'estate e dureranno circa 10 mesi.

Le ditte interessate dovranno prenotarsi per il sopralluogo obbligatorio telefonando allo 0545 919903. I giorni ancora disponibili per i sopralluoghi sono il 20 e il 26 aprile. Il sopralluogo sarà certificato dai funzionari dell'Amministrazione comunale. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Bassa Romagna nella sezione Unione - Bandi di gara - Lavori.