Scappa dall'ospedale e viene ritrovato a terra in un lago di sangue

Mistero sul ritrovamento di un uomo, un 40enne ravennate, in una pozza di sangue avvenuto all'alba di venerdì mattina non molto lontano dall'ospedale Santa Maria delle Croci. Il 40enne - affetto da problemi di dipendenze - giovedì era stato portato al Centro di Salute Mentale dell'ospedale di Ravenna. L'uomo è però riuscito a scappare dal nosocomio ravennate e la mattina successiva è stato trovato con il volto completamente insaguinato nei pressi di una chiesa non lontana dall'ospedale.

Il ferito è stato portato in ospedale e operato, le sue condizoni sarebbero particolarmente gravi. Sul caso, come riportano i quotidiani locali in edicola sabato, indagano le forze dell'ordine e il pm ha aperto un fascicolo, potrebbe essersi trattato di una rovinosa caduta accidentale.