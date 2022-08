In Darsena si raccolgono scarpe sportive usate: diventeranno parchi giochi e piste d'atletica

Sabato 20 agosto una delegazione di soci della Round Table 11 Ravenna si è incontrata presso il centro The Wall Padel Center Ravenna, a fianco al Darsenale in zona Darsena, per l’inaugurazione di una 'esobox', un contenitore per la raccolta di scarpe sportive esauste, idea lanciata dal comitato nazionale del Club. Per dare seguito alle iniziative passate sul tema plastic free, condividere l’obiettivo della sostenibilità ambientale aderendo a progetti che hanno questa visione su larga scala, l'idea ha fin da subito scaturito interesse fra i soci.

Il progetto Esosport, attivo da qualche anno in tutta Italia, prevede la raccolta in contenitori di cartone riciclato - le esobox appunto - di scarpe sportive usate che verranno riutilizzate per realizzare parchi giochi e piste d'atletica. Obiettivo del progetto, nato nel 2009, non è solo riciclare, ma far comprendere che dal ciclo del riciclo si può dare vita ad altri oggetti. Con la gomma delle scarpe, ad esempio, si può realizzare la pavimentazione anticaduta nei parchi giochi per bambini, mentre la parte superiore della scarpa, solitamente canapa o poliesteri, viene riciclata per fare l’interno dei palloni di basket e volley. Il contenitore della Darsena sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23 per la consegna delle scarpe esauste.

"Sempre più consapevoli che la responsabilità sociale è un valore importante anche nel rapporto con il consumatore, siamo lieti di contribuire a promuovere un’economia circolare, in cui le risorse vengono riutilizzate continuamente senza sprechi, in relazione proprio alle scarpe - spiegano dalla Round Table 11 - La scelta del luogo non è stata casuale: il continuo afflusso di sportivi presso il centro ha permesso di individuarlo come posto idoneo al raggiungimento dell’obiettivo".