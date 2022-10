Scatta il Triathlon Sprint a Cervia: vietata la navigazione nel tratto di mare

In occasione delle gare di nuoto che si svolgeranno nelle acque marittime antistanti il litorale di Cervia nei giorni 1 e 2 ottobre, nell’ambito del Campionato nazionale di Triathlon Sprint, la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna ha emanato l’ordinanza a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

L’ordinanza individua i campi di gara e le aree di sicurezza circostanti, disponendo al loro interno il divieto di navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee e di ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare. I divieti sono stabiliti in concomitanza dell’allestimento degli specchi acquei, situati a sud del porto turistico, con partenza e arrivo degli atleti presso il Bagno Fantini, e durante lo svolgimento delle gare, ed in particolare nei giorni ed orari seguenti: sabato 01 ottobre 2022: dalle ore 06.30 alle ore 18.00; domenica 02 ottobre 2022: dalle ore 06.30 alle ore 18.00.

Non sono soggette ai divieti le unità navali (tra cui gommoni, moto d’acqua con barella, tavole SUP) in servizio di assistenza e soccorso degli atleti per conto della Società organizzatrice della manifestazione, ed i mezzi della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in attività istituzionale. Tutte le altre navi, di qualsiasi tipo, in navigazione in prossimità delle aree interdette devono procedere a velocità minima consentita per il buon governo della nave, prestando particolare attenzione alla navigazione delle altre unità navali presenti sul posto, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, mantenendo in ogni caso una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalle boe perimetrali.

Inoltre, le unità navali in ingresso/uscita dal porto di Cervia devono adottare rotte divergenti rispetto alle aree interdette, manovrando con cautela e nel caso contattando previamente la direzione del porto turistico per avere eventuali indicazioni. In allegato all’ordinanza sono riportate le planimetrie dei campo di gara e delle aree di sicurezza circostanti, con indicazione delle coordinate geografiche e della posizione delle boe di segnalamento.

A vigilare sul rispetto dell’ordinanza saranno preposte le unità navali della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Ravenna e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, che hanno definito un piano coordinato con impiego di motovedette e di battelli pneumatici. In caso di infrazioni, il contravventore rischia sanzioni ai sensi del codice della nautica da diporto e del codice della navigazione, salvo più gravi reati.