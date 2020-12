Scatta l'allerta meteo, divieto d'accesso alle dighe foranee e ai moli

In seguito all'allerta meteo da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile che, dalla mezzanotte di sabato e per tutta la domenica, prevede forti venti e mareggiate, è scattato il divieto di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture. Per la giornata di domenica 6 dicembre il sistema perturbato si sposterà più a sud-est lungo la penisola italiana; pertanto sul territorio regionale sono previste deboli precipitazioni che risulteranno più persistenti sul settore centro-orientale. Si potranno verificare deboli nevicate sul crinale appenninico del settore centrale a quote superiori ai 1700-1800 m. Il mare inizialmente molto mosso, localmente agitato al largo tenderà a rapida attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata; la ventilazione da sud-est lungo il litorale manterrà situazioni di rischio costiero.) tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione.