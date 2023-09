Scatta l'Ironman a Cervia: un'ordinanza per vietare navigazione e balneazione

In occasione della manifestazione sportiva frazione acquatica Ironman 2023 – che si svolgerà dal 16 al 17 settembre 2023 nel tratto di mare antistante il litorale cittadino di Cervia, la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna ha emanato un’Ordinanza di sicurezza della navigazione a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

L’ordinanza dispone il divieto di ogni tipo di navigazione, sosta, ancoraggio nonché dell’esercizio di ogni tipo di pesca, immersioni subacquee, balneazione e di ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare all’interno dei campi di gara e nelle aree di sicurezza/interdizione esterne circostanti, limitatamente ai giorni ed orari indicati: sabato 16 dalle ore 05.00 alle ore 13.00 (e comunque sino a termine esigenze); domenica 17 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (e comunque sino a termine esigenze).

Non sono soggette ai divieti: gli atleti partecipanti alle gare di nuoto ed i mezzi nautici/natanti impegnati in servizio di assistenza e soccorso durante la manifestazione per conto della Società organizzatrice, contraddistinti dall’esposizione ben visibile di apposita bandiera/contrassegno; le unità navali della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza e delle altre Forze di Polizia; le unità navali appartenenti ad Associazioni di volontariato impegnate in servizio di assistenza alla manifestazione, nell’ambito di specifici piani di vigilanza a mare approvati dalle Autorità competenti; le unità navali addette al soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

Tutti i mezzi nautici, di qualsiasi tipo, in navigazione in prossimità delle aree interdette devono procedere alla velocità minima consentita per il buon governo della nave, prestando particolare attenzione alla navigazione delle altre unità navali presenti sul posto, valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Le unità navali in ingresso/uscita dal porto di Cervia devono adottare rotte divergenti rispetto alle aree interdette, manovrando con cautela, contattando, se del caso, previamente la Direzione del porto turistico per avere eventuali indicazioni.

Al di fuori dei giorni ed orari di interdizione del campo di gara, e fermo restando il generale divieto di navigazione entro 500 metri dalla costa previsto dalla citata Ordinanza n.29/2017 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, tutte le unità navali in transito in prossimità della zona riservata alla manifestazione devono, comunque, procedere con prudenza ed a velocità ridotta, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno 100 metri dalle boe che delimitano gli specchi acquei interdetti e dalle boe di segnalazione del percorso.

A vigilare sul rispetto dell'ordinanza saranno preposte le unità navali della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Ravenna e del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini, che hanno definito un piano di vigilanza coordinato con impiego di motovedette e di battelli pneumatici.