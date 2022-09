Scatta la Pink Ranning: il banchetto delle volontarie per raccogliere le iscrizioni

Il 2 ottobre torna la PinK RAnning, la manifestazione ludico sportiva per dire no alla violenza contro le donne, organizzata da Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa. Un evento non competitivo con l’obiettivo di portare nella Darsena di città un fiume rosa di persone, uomini, donne, grandi e piccini e piccine, insieme per un momento di divertimento e sport e, soprattutto, di solidarietà alle donne in difficoltà. Pper l’intera giornata di sabato, presso lo stand delle volontarie e delle socie di Linea Rosa presenti davanti al Famila di via Aquileia, sarà possibile iscriversi all'evento.

“Crediamo sia necessaria un’azione di vero contrasto ad una situazione che, purtroppo, vede una donna uccisa ogni tre giorni per mano di un uomo, con cui ha o aveva avuto una relazione sentimentale o amicale. Azioni di sensibilizzazione come questa sono importanti proprio per portare l’attenzione su una grave piaga sociale, frutto di una cultura patriarcale che deve cessare”, dichiara la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara.

Purtroppo ogni anno sono oltre 400 le donne che si rivolgono a Linea Rosa a causa delle violenze subite e alcune di queste sono costrette a vivere, insieme ai propri/e figli/e, all’interno delle case rifugio gestite dal Centro antiviolenza per sottrarsi ai maltrattamenti e prevenire possibili ulteriori conseguenze fino ad arrivare ai femminicidi.

La parte della quota di partecipazione alla Pink RAnning, che verrà devoluta all’associazione, sarà impiegata - come già lo scorso anno - proprio per loro, ovvero per consentire ai/alle minori delle donne ospiti di frequentare attività ludico/sportive e CRE estivi, consapevoli dell’importanza che l’attività motoria può rivestire nell’elaborazione del loro vissuto di violenza.