Scatti "hard" davanti all'altare: condannato il fotografo

Un bacio appassionato tra due finte suore, con alle loro spalle un uomo travestito da prete. Location della scena: la chiesa della Pace di Trarivi, nel comune di Mentescudo-Monte Colombo nel riminese, un rudere che però risulta ancora consacrato. Nove anni dopo rispetto a quell’episodio - i fatti risalgono al 2015 - il Tribunale di Rimini ha condannato il fotografo faentino che immortalò la scena a quattro mesi di reclusione, pena poi sospesa, per i reati di violazione di domicilio e offesa a confessione religiosa. Inoltre il reporter dovrà risarcire per la somma di 500 euro al parroco della Chiesa e al Comune di Montescudo, entrambi costituitesi parti civili nel processo. Sono stati invece tutti assolti i figuranti, anche loro finiti a processo.

Come riporta la stampa locale, la difesa ha già annunciato di voler fare ricorso in appello. Durante il processo il fotografo si è sempre difeso spiegando di aver scattato immagini volutamente provocatorie, ma con tutti i permessi per procedere e di non aver violato alcun domicilio. Il parroco e il Comune avevano invece sempre negato di aver concesso i permessi. L'immagine avrebbe dovuto far parte della mostra sul rapporto tra "sacro e profano" che il fotografo stava allestendo; ma sul set erano arrivati i Carabinieri allertati dai passanti, che avevano visto gli strani movimenti davanti alla chiesa.