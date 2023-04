Skatepark di Cervia, scelto il nome: si chiamerà "Sombrero"

I social e la comunità hanno deciso che sarà "Sombrero" il nome del nuovo skatepark di Cervia, che sta nascendo nell'area dell'ex impianto sportivo, tra la città e Milano Marittima. Il prossimo step è cercare un luogo per dare una veste grafica alla struttura che, una volta compiuta, sarà omologata per ospitare gare di livello nazionale.

Lo skatepark è finanziato in parte dalla Regione Emilia-Romagna con i fondi destinati alla rigenerazione delle aree degradate. La sua realizzazione rientra nell'ambito del progetto "In ludere, quando il gioco si fa spazio", promosso dal Comune di Cervia. All'interno di questo progetto l'Amministrazione comunale ha pubblicato un concorso di idee per la realizzazione del logo, che coinvolga ancora in modo creativo la comunità.

Le domande di partecipazione, si legge in un comunicato del Comune di Cervia, "dovranno essere inviate all’indirizzo mail skateparkcervia@gmail.com entro e non oltre il 21 maggio 2023, pena l'esclusione". Il vincitore, individuato dalla cabina di regia composta dai referenti del progetto 'In ludere, quando il gioco si fa spazio' e da rappresentanti del Comune di Cervia, vincerà un premio in denaro del valore di 200,00 euro".

Per informazioni, il regolamento del concorso di idee è disponibile a questo link https://www.comunecervia.it/files/usr/news/news-servizi-alla-persona/2023/logo_skate_regolamento_concorso_idee.pdf.

La domanda di partecipazione è invece scaricabile qui: //www.comunecervia.it/files/usr/news/news-servizi-alla-persona/2023/logo_skate_domanda_partecipazione.pdf.