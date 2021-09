Scelto tra migliaia come massaggiatore dei divi del Festival del Cinema di Venezia: "Ancora non ci credo"

Tra le mani più promettenti per fare massaggi, a livello nazionale, ci sono anche quelle di un ravennate e di un cesenate. Infatti sono stati proprio loro, Angelo Baldassarre e Davide Chiné, a essere selezionati tra migliaia di aspiranti massaggiatori, iscritti alla scuola Diabasi (la più grande scuola di massaggi di Italia) per partecipare al Festival del Cinema di Venezia. Su 30mila iscritti solo in 31 sono andati al Lido per mettersi a disposizione di vip e assistenti.

"Sinceramente, non riesco ancora a credere a tutto ciò che mi è accaduto - dice il ravennate Angelo - La quarantena mi ha fatto realmente aprire gli occhi e capire che nella vita dobbiamo sfruttare tutto il tempo che abbiamo facendo e provando qualsiasi cosa che ci passa per la testa, per noi e per chi purtroppo non c'è più. Parlo a nome di tutti i miei coetanei e non. Tra gli altri, ho massaggiato Laure Calamy che ha vinto il premio per la miglior attrice, Olivia Williams e Lucas Oranmian, attore emergente".

"E' stata un'esperienza bellissima - spiega Davide - poter mettere a disposizione di personaggi così illustri, molti anche stranieri, le tecniche apprese e, soprattutto, la propria passione è stato entusiasmante. Anche perché fare un massaggio è qualcosa di particolare, presuppone la volontà di far star bene il proprio cliente. Io ho avuto l'onore di fare un massaggio a William Moseley (il protagonista di Cronache di Narnia) e a Roberto Ciufoli. Poi ovviamente, rappresentando i massaggiatori italiani, abbiamo lavorato anche con le segretarie dei vip. Io ho massaggiato la segretaria di Serena Rossi, la madrina del Festival. E' comunque un'emozione perché speri che il massaggio piaccia e quindi cerchi di dare il massimo. Devo dire che ho avuto tutte esperienze positive e tutti sono stati molto gentili. Del resto l'ambiente è fantastico, sembra di essere in un film".