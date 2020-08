Sceneggiatura, ripartirà a novembre l’Accademia Teatro Marescotti

Ripartirà a novembre a Ravenna, l’Accademia Teatro Marescotti (Tam), la scuola di formazione per attori guidata da Ivano Marescotti. La nuova edizione 2020-21, la quarta, ha in serbo alcune figure di spicco come Carlo Lucarelli ed Edoardo Sanchi che introdurranno gli allievi nel mondo della sceneggiatura e della scenografia. “Ogni anno l’edizione di Tam - afferma l’attore Marescotti, impegnato in questi giorni su vari set cinematografici e serate - si arricchisce di importanti contributi.

Dopo la collaborazione continuativa con l’agenzia romana di spettacolo Maria Vittoria Grimaudo, che ha portato già alla ribalta alcuni ex allievi, prima fra tutti Emma Benini di Cervia che ha al suo attivo due film e che a settembre girerà una fiction per la Rai, introduciamo quest’anno due figure di rilievo nell’ambito del back-stage che terranno ciascuna una lezione magistrale. Sarà interessante per gli allievi approfondire con il noto scrittore Carlo Lucarelli gli aspetti legati alla sceneggiatura di film e serie televisive di cui è autore, quali ad esempio la seguitissima “Porta rossa” per la Rai. Con Edoardo Sanchi, docente, tra le altre, all’Accademia di Brera, si scoprirà l’importanza di scenografia e set design sia in ambito teatrale che cinematografico per la resa ottimale di una rappresentazione. Tra le sue esperienze professionali con i più prestigiosi teatri internazionali va ricordata anche quella con Ravenna Festival”.

La scuola Tam è aperta ad allievi a partire dai 15 anni di età; per iscrizioni scrivere entro il 30 settembre a info@teatroaccademiamarescotti.com o inviare direttamente allo stesso indirizzo un video di presentazione della durata di un minuto, contenente la recitazione di un brano noto o inedito, specificando nella mail nome e cognome, data di nascita, numero di telefono, breve presentazione e allegando una foto.

Le lezioni prenderanno il via il 21 novembre e si concluderanno in aprile con uno spettacolo pubblico. Le lezioni si tengono nei week end (circa tre al mese) per oltre 160 ore di lezione che comprendono: recitazione (Ivano Marescotti), dizione (Alessandra Frabetti), movimento del corpo (Serena Ballarin actor training (Cristiano Caldironi), uso della voce (Valentina Cortesi), scrittura creativa (Deda Fiorini).

Agli studenti è riconosciuta come credito scolastico. La quota annuale totale è di 1500 euro.