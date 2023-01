Scenografia rinnovata e luci led: 7mila visitatori per il presepe meccanico di Villa Prati

Domenica è l’ultimo pomeriggio utile per visitare il Presepe animato meccanicamente di Villa Prati, importante ricostruzione della Natività proposta nel territorio bagnacavallese. Aperto al pubblico dal 18 dicembre negli spazi delle ex scuole elementari, il presepe è stato visitato da ben settemila persone, 900 delle quali nella sola giornata di Santo Stefano. "Siamo molto soddisfatti – commentano gli organizzatori dell’associazione Amici del Presepe – per gli alti numeri realizzati e soprattutto per l’apprezzamento ricevuto: numerosi visitatori si sono fermati a complimentarsi con noi per la qualità del presepe e in tanti terminato il giro ci hanno chiesto di poterne fare un secondo, cosa che è naturalmente possibile".

Realizzato principalmente con materiale di recupero su una superficie di oltre 70 metri quadrati il presepe si è presentato per l’anno 2022-23 con una scenografia rinnovata che ricrea un paesaggio studiato fin nei minimi particolari. Per l’illuminazione dei diorami sono state utilizzate esclusivamente lampade e strisce led: ciò ha permesso oltre a un abbattimento dei consumi energetici di ottenere un’illuminazione molto suggestiva con variazioni dei colori di alba e tramonto tramite controlli computerizzati. Tra le novità, nel diorama principale è stato inserito un movimento con lavandaie intente a lavare i panni e i vestiti che sventolano.

Accanto al presepe trovano spazio inoltre un’esposizione di immagini della Sacra Famiglia “dalle case dei nostri nonni” e la sezione “L’arte delle leve” nella quale il visitatore, grazie a meccanismi non più in uso nel presepe, può prendere visione dell’arte di muovere le statue tramite leve azionate da vecchie ruote di bicicletta fatte girare da motorini di tergicristallo di recupero. Il presepe e gli altri allestimenti saranno visitabili domenica 15 gennaio dalle 14.30 alle 19. Ingresso libero. Le ex scuole elementari di Villa Prati sono in via Sinistra Canale Inferiore 67.