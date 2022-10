Schiacciato dal carico del muletto: uomo portato d'urgenza in ospedale

Brutto infortunio sul lavoro. E' accaduto attorno alle 10.30 di martedì in via Gaggio, nella zona di Cotignola, dove un 51enne è stato colpito alla testa dal carico che stava sistemando sulle forche del muletto. Sul posto è immediatamente intervenuto il 118 con ambulanza ed elicottero. L'uomo sarebbe rimasto sempre cosciente, ma considerato il tipo di trauma, i medici hanno deciso di portarlo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso. Sulle dinamiche dell'incidente sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia di Lugo.