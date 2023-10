Schiacciato e ucciso da un coil sul posto di lavoro: rinviati a giudizio i vertici dell'azienda

Oggi si è celebrata la seconda udienza di fronte al Gup del processo che vede imputati i vertici di Marcegaglia e Co.Fa.Ri per l’infortunio sul lavoro mortale di Hysa Buyar, dipendente di Co.Fa.Ri che morì la mattina del 15 luglio del 2021 a 63 anni schiacciato da un coil mentre manovrava un carroponte. Infortunio che si verificò presso il Centro Servizi dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna. Il giudice Corrado Schiaretti ha rinviato a giudizio gli imputati, riconoscendo che le prove raccolte dal pubblico ministero fossero sufficienti per l’incriminazione.

Il giudice, durante l’udienza precedente, aveva decretato l’ammissione di costituzione di parte civile di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, assistite rispettivamente dall’avvocata Ilaria Morigi e dagli avvocati Giuseppe Fortino e Claudio Cardia. "Dalla perizia disposta dal Pubblico Ministero emergono infatti, a nostro avviso, evidenti responsabilità di entrambe le aziende - commentano in una nota i tre sindacati - I nostri legali si adopereranno per supportare in ogni modo le tesi della pubblica accusa affinché emergano le responsabilità della morte del lavoratore. Sottolineiamo come, ancora oggi, nello stabilimento ravennate di Marcegaglia le condizioni di sicurezza, in particolar modo per i lavoratori delle ditte appaltatrici, siano ancora precarie. L’alto turnover dovuto alla precarietà degli appalti, il fabbisogno di personale e i ritmi della produzione inducono i datori di lavoro a cercare scorciatoie riguardo la sicurezza pur di soddisfare le necessità produttive".

I sindacati ribadiscono "la necessità di intervenire sulle aziende appaltatrici per assicurare una formazione e addestramento adeguati, ridurre i ritmi di lavoro e garantire le pause che, ad oggi, ci risulta non siano effettuate. Tutte richieste che abbiamo già avanzato nelle piattaforme per la contrattazione aziendale, ma che ancora non hanno avuto alcun riscontro. Infine, ribadiamo la necessità di rafforzare la vigilanza delle autorità di controllo della sicurezza sul lavoro per indurre Marcegaglia e tutte le aziende appaltatrici coinvolte nello stabilimento ad un atteggiamento fattivo e non solo formale riguardo agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro".