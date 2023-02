Schiamazzi e degrado, prorogate le limitazioni orarie per negozi e distributori automatici a Faenza

Schiamazzi notturni, disturbo della quiete nelle ore serali e abuso di sostanze alcoliche nel centro storico. Per questo continuano ad essere prorogate le ordinanze di chiusura di alcune attività nel centro storico di Faenza. Da diversi mesi infatti, si susseguono le ordinanze sindacali che si pongono l’obiettivo di evitare ogni occasione di possibile aggregazione notturna e di assembramento che possa generare situazioni di incuria o di degrado nonché di lesione dei diritti di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Tali ordinanze, prorogate anche dall’1 al 31 marzo, prevedono limitazione alla fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.30, per l'orario di vendita al pubblico di alimentari, macellerie e frutta e verdura posti all’interno della cinta muraria medioevale di Faenza e nelle seguenti vie limitrofe: corso Garibaldi, viale Ceramiche, Piazzale Sercognani, via Tolosano, via Mameli, corso Mazzini, via Oberdan fino all’incrocio con la via Vittorio Veneto, piazza Fratti, viale Marconi, via Lapi, via Batticuccolo, piazza Martiri Spagnoli, via Gatti, via Ravegnana fino all’incrocio con via San Giovanni Paolo II. Limitazioni che interessano anche i distributori automatici di bevande alcoliche posti all’interno del perimetro e delle vie indicate. Escluse invece le attività prevalenti di rosticceria, friggitoria, pizzeria artigianale, paninoteca, kebab, chioschi di piadina. “È fatto obbligo a tutti i titolari degli esercizi di vicinato di cui sopra di cessare ogni attività di vendita al pubblico, inderogabilmente entro le ore 20.30, con sgombero immediato del locale di vendita da parte dei clienti e con il ritiro all’interno del locale di eventuali sedie e tavoli poste all’esterno dell’esercizio, in modo da non favorire la sosta degli avventori dopo le 20.30” si legge nell’atto del sindaco.