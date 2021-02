Violento schianto all'incrocio tra due auto: due feriti in ospedale

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica alle porte di Ravenna, nello stesso punto in cui un altro grave incidente si è verificato qualche mese fa. Poco prima delle 14 una Fiat 600 condotta da una 81enne, che da via Dessì stava attraversando l'incrocio verso via del Mugello, si è schiantata contro una Alfa Romeo Mito condotta da un 21enne che viaggiava su via Vicoli da via Fiume Montone Abbandonato verso via Gioberti. Nel violento urto la 600 si è capottata su un fianco.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna, che hanno prestato le prime cure ai due feriti, entrambi ravennati. Ad avere la peggio è stata l'81enne, trasportata all'ospedale di Ravenna con codice di massima gravità. Stesso ospedale di destinazione per il 21enne, trasportato però con un codice di bassa gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna.