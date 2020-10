Schianto all'incrocio con un camion: automobilista in ospedale

Schianto all'incrocio tra via Guiccioli e via Sant'Alberto martedì mattina. Intorno alle 11.45 un 82enne che viaggiava su una Chevrolet, giunto all'incrocio, non si è accorto che dalla propria sinistra arrivava un camion condotto da un 50enne. L'impatto è stato inevitabile, con l'auto che si è girata di 180 gradi su se stessa finendo sul bordo della strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, con il quale l'anziano è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Il camionista, invece, ha rifiutato le cure dei sanitari. Sul posto, per aiutare nelle operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco di Ravenna e, per i rilievi, la Polizia locale di Ravenna.

Foto Massimo Argnani