Si schianta contro un'auto e si cappotta col trattore: anziano in ospedale

Grave incidente all'alba di giovedì mattina nelle campagne faentine. Attorno alle 7 un uomo di circa 70 anni stava percorrendo via Podestà da Prada verso Faenza a bordo del suo trattore quando, all'altezza del civico 30, è venuto a collisione con una Mercedes condotta da un ragazzo che usciva dalla strada alla propria destra. Nel violento scontro, il trattore si è cappottato su un fianco e l'anziano è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero proveniente da Bologna, insieme ai Vigili del fuoco che hanno lavorato non poco per riuscire a liberare il ferito, rimasto sempre cosciente e poi trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Illeso invece il conducente della Mercedes. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale.

Foto Massimo Argnani