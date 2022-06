Perde il controllo della mountain bike, si schianta contro un albero e cade malamente

E' incappato in una rovinosa caduta durante un'escursione in bici con un gruppo di amici. Paura lunedì mattina per un ravennate di 69 anni. Il fatto è avvenuto in Campigna, lungo il sentiero Cai 289. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 69enne è incappato improvvisamente nella perdita di controllo della sua mountain bike, sbattendo contro un albero per poi cadere e procurarsi una presunta frattura alla gamba. L'allarme è stato lanciato dal gruppo che si trovava in compagnia del ferito. Subito si sono mobilitate le squadre del 118, il personale del Soccorso Alpino ed i Carabinieri Forestali per prestare soccorso all'uomo che è stato trasportato all'ambulanza dai tecnici del Soccorso Alpino con una lunga calata portantina.