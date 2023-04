La tragedia del deltaplano, nuovo sopralluogo degli inquirenti. Sequestrati i resti del velivolo

Erano decollati nel tardo pomeriggio di mercoledì, intorno alle 18, dall'aviosuperficie di Villafranca Bernardino Panzacchi, istruttore di volo di 69 anni originario di Pianoro, e Fatjon Garxenaj, 32enne di nazionalità albanese residente a Riolo Terme, morti nel tragico incidente a bordo del deltaplano precipitato verso le 19 al confine tra il Forlivese e il Ravennate. Giovedì mattina gli investigatori si trovavano sul posto per gli accertamenti del caso. Dopo gli ultimi rilievi, i resti del deltaplano sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per le perizie del caso.

LA SCIAGURA - Schianto col deltaplano, due morti

VIDEO - I rilievi e i soccorsi sul luogo della tragedia

C'è da chiarire le cause all'origine della tragedia. Un testimone oculare ha riferito ai Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge, di aver visto il velivolo avvitarsi su se stesso prima di impattare nel fondo agricolo, tra via Minarda e via Del Sale, al confine tra il territorio ravennate e quello forlivese. L'impatto è avvenuto sul territorio di competenza della Procura di Ravenna. Gli inquirenti dovranno appurare se prima dello schianto l'equipaggio ha tentato un atterraggio d'emergenza o se non vi fossero state le possibilità di controllare il mezzo, impattando con violenza sul fondo agricolo.

Sarà inoltre l'ispezione cadaverica ad appurare se le due vittime siano decedute o meno sul colpo. Le salme sono state rimosse dal luogo della tragedia nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì, intorno alle 2, e trasportate all'obitorio dell'ospedale di Ravenna, dove si trovavano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si esclude che la Procura nelle prossime ore possa procedere al conferimento dell'autopsia sui corpi delle vittime. Non è ancora possibile stabilire le cause dell'incidente. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dal malore del pilota all'improvviso guasto meccanico. Saranno esaminati tutti i documenti del deltaplano, che, a quanto pare, era stato recentemente sottoposto a revisione.