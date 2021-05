Schianto fatale contro un'auto: giovane motociclista perde la vita

Fatale incidente sabato sera, poco prima delle 22, a Milano Marittima tra viale 2 giugno e la terza Traversa pineta. Un ragazzo è morto e una ragazza è rimasta gravemente ferita nell’impatto tra una moto, sulla quale viaggiavano i due giovani, e un’auto Hyundai SantaFe’ condotta da una donna. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente, sulla quale faranno luce i rilievi della Polizia locale di Cervia. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al ragazzo a bordo della moto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e due auto con il medico a bordo ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La ragazza, invece, è stata ricoverata con codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento non si conoscono le generalità dei ragazzi coinvolti nell’incidente e della donna alla guida dell’auto.

Foto Massimo Argnani