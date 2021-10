Violento incidente: si schianta col camion contro una palazzina e muore

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare: troppo violento l'impatto contro l'edificio

Drammatico incidente stradale nel reggiano, a Calerno di Sant'Ilario, dove martedì pomeriggio intorno alle 13 un camion si è schiantato contro una palazzina e il conducente ha perso la vita. Alla guida del mezzo pesante c'era un 55enne residente a Cervia, che per cause ancora in corso d'accertamento si è schiantato contro il muro di una palazzina. A quanto risulta non ci sono altre persone coinvolte, mentre l'ipotesi più probabile è che l'uomo sia stato colto da un malore mentre era alla guida.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare: troppo violento l'impatto contro l'edificio, che ora è pericolante tanto che la via Emilia tra Parma e Reggio Emilia è stata chiusa per consentire i rilievi e per rimuovere il mezzo. Intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.