Postino in scooter si schianta contro un furgone: soccorso dall'elicottero

Incidente sul lavoro lunedì mattina per un postino dell'impresa di spedizioni Nexive a Madonna dell'Albero. Intorno alle 11 il lavoratore, un 51enne, stava viaggiando in sella a uno scooter su via Stradello verso via Dismano quando, giunto all'intersezione con via Casalegno, è venuto a collisione con un furgone condotto da un 47enne che, provenendo da via Dismano, girava a sinistra in via Casalegno.

Nel violento urto, lo scooterista è volato a terra rovinosamente riportando traumi importanti a un arto inferiore, pur rimanendo cosciente. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Illeso, invece, il conduttore del furgone. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha chiuso i tratti di strada interessati dal sinistro per permettere rilievi e soccorsi.