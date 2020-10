Schiuma e acqua sporca nel Fosso Vecchio, vertice in Comune: "Danni alle colture irrigate"

Si discute a Bagnacavallo sul canale di irrigazione Fosso Vecchio, in una riunione alla quale sono intervenuti i capigruppo in consiglio e anche rappresentanti del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale , di Arpae e delle associazioni di categoria. L’incontro è stato organizzato in accordo con le associazioni di categoria e gli agricoltori allo scopo di analizzare e approfondire i molteplici episodi in cui le acque presentavano anomalie come schiuma o intorbidimento, con danni delle colture irrigate, in particolare sementifere, susseguitisi nel corso del 2019 e proseguiti nel 2020 nelle campagne che costeggiano il Fosso Vecchio.

La grande preoccupazione degli agricoltori, delle associazioni di categoria e dei cittadini è stata condivisa dal Consiglio comunale di Bagnacavallo con un ordine del giorno proposto da tutti i gruppi e approvato all’unanimità nei giorni scorsi. L’incontro di lunedì - nel corso del quale il sindaco stesso, Eleonora Proni, ha rimarcato l'importanza della questione e la necessità di trovare una soluzione, impegnandosi a coinvolgere tutti i soggetti interessati - è stato quindi un passo importante in questa direzione. Durante la serata gli enti coinvolti nella gestione del canale hanno presentato i dati dell’intensa attività di prelevamenti e campionamenti effettuati da marzo 2019 e i cui risultati sono attualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria. Tutti i soggetti intervenuti hanno concordato di proseguire a lavorare insieme per risolvere i problemi legati al Fosso Vecchio, aprendo un dialogo con la Regione Emilia-Romagna, alla quale si è deciso di chiedere un incontro. Lo scopo è di giungere a nuove proposte normative, tra le quali l’inserimento di parametri irrigui per l’acqua, e nuove soluzioni infrastrutturali attraverso il reperimento di finanziamenti, per la realizzazione ad esempio di condotte di acqua in pressione e ad azioni concrete per migliorare la qualità delle acque irrigue.

Il canale di irrigazione denominato Fosso Vecchio è da sempre uno dei principali canali di apporto d'acqua per l’agricoltura dellazona, dal momento che da esso molte aziende agricole traggono le acque necessarie per le attività di irrigazione di diverse tipologie di colture intensive. Lungo il percorso a valle del Canale Emiliano-Romagnolo, il Fosso Vecchio copre e serve un territorio molto esteso, che dalla campagna faentina arriva a Bagnacavallo, passando tra Boncellino, Traversara, Villaprati e Villanova, per proseguire fino all’altezza di Savarna, quando si immette nel canale di Bonifica in destra di Reno. La sua presenza è quindi essenziale per l’economia del comparto agricolo del comprensorio.

