Schiuso il primo nido di fratino a Marina di Ravenna

Schiuse le uova di fratino a Marina di Ravenna: tre minuscoli pulli sono nati sabato 29 aprile. Si prospetta per loro un periodo molto difficile; per circa un mese vagheranno sulla spiaggia in cerca di cibo e incapaci di volare, sorvegliati dal genitore, ma anche esposti a tantissime insidie, come la presenza di cani lasciati incautamente liberi dai padroni, la pulizia meccanica delle spiagge, il pericolo di essere involontariamente calpestati, la predazione naturale.

I volontari della rete di associazioni "Salviamo il fratino della costa ravennate" desiderano ringraziare calorosamente, per l'ospitalità e l'entusiasmo riservati al nido, i gestori dello stabilimento Ondina Mascia Ferri e Cristiano Ricciardella, e il gestore dello stabilimento Me Beach Davide Mandorlini. Ringraziano inoltre la ditta Fragorzi (che effettua le livellazioni della spiaggia) ed il Comune di Ravenna per l'attenzione finora riservata. Invitiamo dunque tutti i cittadini a prestare la massima attenzione. Chiunque volesse rendersi disponibile per dare una mano ai volontari a presidiare la zona, anche solo per poche ore la settimana, può contattare questi numeri 3357205942 o 3349470326.