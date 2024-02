Sciopero alla Marcegaglia, Sgb: "Lavoratori in appalto espulsi dallo stabilimento senza un valido motivo"

"Oggi i lavoratori di Cfc in appalto alla Marcegaglia hanno aderito compatti allo sciopero proclamato da Sgb in solidarietà ai loro quattro colleghi espulsi dalla direzione dello stabilimento", lo annuncia lo stesso sindacato ravennate affermando che i lavoratori sarebbero stati "cacciati arbitrariamente dal lavoro, senza alcun valido motivo". Sgb Ravenna specifica che si tratta di due lavoratrici e due lavoratori della ditta in appalto che dal 14 dicembre scorso "non hanno più accesso allo stabilimento - e aggiunge - hanno saputo di avere perso il proprio lavoro dai tornelli che gli impedivano di entrare nella fabbrica, perché la direzione dello stabilimento gli aveva disabilitato il badge".

Secondo quanto riferisce il sindacato nessuno dei lavoratori avrebbe "mai ricevuto una contestazione o una comunicazione di licenziamento dal proprio datore di lavoro. Per loro, semplicemente, la direzione di Marcegaglia ha dichiarato il loro 'non gradimento', per una 'presunta' inidoneità ad eseguire le mansioni previste dall’appalto". Sgb attacca lo stabilimento ravennate sostenendo che si tratta di "espulsioni arbitrarie che frequentemente colpiscono i lavoratori in appalto".

Il sindacato parla inoltre di "licenziamenti, sospensioni dal lavoro per mesi, trasferimenti disciplinari" che sarebbero "illegittimi, perché disposti in violazione dello Statuto dei Lavoratori, che vieta qualsiasi sanzione per addebiti mai contesti al lavoratore". Dura la denuncia di Sgb, secondo cui sarebbe Marcegaglia "che organizza i lavoratori in appalto, a controllarne la prestazione, sino a sostituirsi ai finti datori di lavoro con l’azione disciplinare e il licenziamento". Il sindacato infine, oltre ad annunciare azioni legali sostiene che "continuerà con le iniziative di sciopero fino al rientro dei quattro lavoratori sospesi".