Nella giornata clou del Jova Beach Party sciopero di bus e traghetto: gli orari garantiti

Sabato 9 luglio, proprio nella giornata clou del Jova Beach Party - in programma venerdì 8 e sabato 9 a Marina di Ravenna - il sindacato Ugl Fna ha indetto uno sciopero aziendale per il personale di Start Romagna. Le linee di trasporto pubblico locale del bacino di Ravenna e il traghetto saranno garantiti solo nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00. L'azienda si scusa per gli eventuali disagi, che si presuppone saranno parecchi visto che sabato a Marina di Ravenna sono attese per il maxi evento 36mila persone.

Al di fuori dagli orari di sciopero, il servizio di traghetto sarà attivo dalle 5:00 di venerdì 8 luglio alle 2:00 di lunedì 11 luglio (accesso riservato ai soli pedoni e ciclisti dalle 7:00 di venerdì 8 luglio alle 7:00 di domenica 10 luglio). In aggiunta al servizio ordinario di trasporto pubblico, nelle giornate di venerdì e sabato dalle 9.00 alle 20:00 sarà attiva una navetta gratuita per collegare la stazione ferroviaria di Ravenna (per chi viene in treno) e il Pala De André (per chi arriva in macchina da Nord) al parcheggio scambiatore di via Trieste. Da qui partirà il Navetto Mare che, fino alle 24:00, transiterà per il parcheggio scambiatore di piazzale Marchesato, via Ciro Menotti, viale delle Nazioni e viale della Pace, per poi collegarsi nuovamente al parcheggio di via Trieste. Da mezzanotte alle 3.00, per agevolare il deflusso, il Navetto Mare osserverà un percorso più corto, partendo dal parcheggio scambiatore di piazzale Marchesato e proseguendo in via Ciro Menotti, dove è previsto un punto di carico pedonale, viale delle Nazioni, viale della Pace e via Trieste, per poi tornare in via Marchesato. Dalla stazione, inoltre, è disponibile il servizio a pagamento Freccia Blu (fino alle 20:00) che, con una frequenza di 30 minuti, percorre il lungomare, ferma in tutti i bagni e in prossimità dell’area del concerto.