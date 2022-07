Sciopero dei bus, arriva l'ordinanza del prefetto che lo limita: possibili disagi solo la mattina

E' stata emessa un'ordinanza prefettizia del prefetto di Ravenna che riduce la durata dello sciopero del trasporto pubblico previsto per la giornata di sabato, in coincidenza con il maxi-evento del Jova Beach Party. L’ordinanza della Prefettura di Ravenna, emessa nella giornata di venerdì, dispone relativamente all’ambito di Ravenna, per motivi di sicurezza, la riduzione della durata dello sciopero di 24 ore proclamato dalla sigla sindacale UGL Autoferro Emilia-Romagna per la giornata disabato 9 luglio. L’eventuale astensione lavorativa, pertanto, non comprenderà, per ordine del prefetto, le fasce orarie dalle 00.00 alle ore 05.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00. Resta inoltre confermata la piena funzionalità del servizio di trasporto pubblico nelle fasce orarie di garanzia fissate dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00. In sostanza quindi, con la combinazione dei due provvedimenti i disagi si potranno verificare nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12. Gli altri sindacati avevano già revocato lo sciopero, restava confermato solo quello indetto dall'Ugl.