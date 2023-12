Sciopero dei trasporti ridotto a 4 ore dopo la precettazione di Salvini

Sarà di 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico, indetto da Usb Lavoro Privato e in programma domani, venerdì 15 dicembre. Inizialmente i sindacati avevano proclamato una protesta di 24 ore, ma la durata è stata ridotta dopo la precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Nello specifico il servizio a Ravenna, nel rispetto delle fasce orarie di garanzia, non sarà garantito per tre ore, dalle 9:00 alle 12:00 (compreso il traghetto). Start Romagna si scusa per i possibili disagi che potrebbero verificarsi. A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore indetta da Usb Lavoro Privato il 9 ottobre scorso l’adesione era stata del 36,88% a Ravenna.