Sciopero del trasporto pubblico: gli autisti incrociano le braccia per 4 ore

L’UGL Autoferrotranvieri Ravenna ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 17:15 alle 21:15, per la giornata di sabato 13 novembre. Le motivazioni dello sciopero riguardano l’esito negativo della fase di raffreddamento relativa ad una serie di temi, riportati sul sito di Start Romagna. Nella giornata di sabato, dalle 17:15 alle 21:15, non sarà pertanto garantita la normale programmazione delle linee di trasporto pubblico e del traghetto. Start Romagna si scusa sin da ora con l’utenza per i possibili disagi. Ad analoga precedente iniziativa di sciopero di 4 ore del 1 giugno 2021 l’adesione, nel bacino di Ravenna, era stata del 70,90%.