Sciopero globale per il clima: i ragazzi di 'Fridays for future' tornano in piazza

Venerdì 24 settembre anche a Ravenna si terrà il 'Global Climate Strike' indetto da Fridays for Future. L'appuntamento è in Piazza del Popolo alle ore 9:00. "L’autunno 2021 sarà, sia a livello locale che internazionale, un momento storico estremamente importante per la realizzazione della transizione ecologica - spiegano gli organizzatori - Infatti manca poco più di un mese alla COP26, meeting internazionale che si terrà in Scozia, dove i paesi di tutto il mondo saranno tenuti a presentare il loro piano di contrasto alla crisi climatica. La COP26 sarà un incontro estremamente importante perché i prossimi 6 o 7 anni sono gli ultimi che ci restano per evitare quelli che la comunità scientifica definisce “punti di non ritorno”; momenti in cui la CO2 emessa nell'atmosfera raggiunge un livello tale da causare eventi climatici estremi, irreversibili ed imprevedibili".

"A Ravenna invece manca poco alle elezioni comunali, e allo stesso tempo la nostra città nell’ultimo anno è stata al centro dei riflettori nazionali per quanto riguarda importanti temi ambientali come il consumo di suolo e la realizzazione dell’impianto Carbon Capture and Storage che Eni intende realizzare a largo delle coste di Ravenna - continuano dalla rete di Fridays for Future - Perciò riteniamo che oggi sia il momento giusto per prendere una posizione chiara e netta verso la transizione ecologica e la salvaguardia del nostro futuro". Aderiranno alla manifestazione rappresentanti di Fridays for Future Faenza, Per il Clima – Fuori dal fossile Ravenna, Legambiente, Ortisti di Strada e prenderanno la parola diversi studenti di Ravenna.