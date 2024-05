Sciopero dei lavoratori di Hera, i sindacati: "Vogliamo risposte su organici e sicurezza"

Dopo la rottura delle trattative, ad oggi in corso da più di 3 mesi, i sindacati e il Coordinamento nazionale delle RSU del Gruppo Hera hanno proclamato una mobilitazione di tutti i lavoratori del Gruppo Hera che avrà come apice la giornata di sciopero proclamata per lunedì 6 maggio. Manifestazioni sono in programma in tutte le regioni coinvolte in questa vertenza (Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche). Per la nostra regione l'appuntamento sarà lunedì dalle 8 alle 12 a Bologna, davanti alla sede centrale di Hera.

"Abbiamo incontrato la quasi totalità dei sindaci dei grandi Comuni proprietari del Gruppo. Ad essi abbiamo illustrato i temi principali della vertenza ribadendo che, a nostro avviso, il loro ruolo nella Governance del Gruppo Hera deve avvenire in maniera congiunta e continua, al fine di incidere nuovamente sugli indirizzi, sul controllo e sulle scelte strategiche del Gruppo - affermano in una nota Filctem-cgil Femca-cisl Flaei-cisl Uiltec-uil Fp-cgil Fit-cisl Uiltrasporti Fiadel - Crediamo che questo sia assolutamente prioritario, sia rispetto al futuro modello di Relazioni Industriali, che alla risoluzione dei temi oggetto della vertenza, sia rispetto al futuro modello di confronto con i dipendenti e con i cittadini ma anche per il ruolo etico e

di responsabilità sociale che il Gruppo HERA deve assolvere. È fondamentale che l’azienda continui ad avere un ruolo industriale e non finanziario per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti e per il territorio gestito".

In particolare i sindacati chiedono "risposte immediate" su alcuni temi. In primis sugli organici, dove "non c’è alcuna politica di turn-over adeguata e puntuale", secondo le sigle sindacali. Risposte sono necessarie anche per la sicurezza dei lavoratori che "deve sempre essere la priorità. Il numero degli operativi non è sufficiente a garantire il riposo giornaliero di almeno 11 ore, anche in reperibilità". Al centro delle rivendicazioni sindacali anche la questione degli appalti e dei perimetri contrattuali, così come la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Nel frattempo Hera informa che lunedì potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti dalla multiutility, compresi call center, sportelli commerciali e stazioni ecologiche, in seguito allo sciopero, per l’intero turno di lavoro.