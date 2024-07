Scatta lo sciopero dei lavoratori del porto: in centinaia al corteo dei sindacati

E' iniziato questa mattina lo sciopero dei lavoratori del porto di Ravenna, che incrociano le braccia per le intere giornate e turni di lavoro di oggi e domani. Centinaia di lavoratori si sono riuniti per sfilare in corteo nell'area del porto industriale San Vitale. La mobilitazione nasce per il mancato rinnovo del loro contratto nazionale scaduto dal 31 dicembre scorso. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil di Ravenna, sulla scorta delle iniziative prese dalle organizzazioni sindacali nazionali. Saranno due giornate di sciopero con astensione completa dal lavoro, con i turni iniziati prima delle ore 24 del 3 luglio che sono stati terminati secondo il normale orario. Lo sciopero terminerà con la ripresa dei turni di lavoro che iniziano dopo la mezzanotte del 6 luglio.

"La vertenza per il rinnovo del contratto nazionale e questa importante mobilitazione devono inoltre essere l’occasione nel territorio per discutere come le importante risorse investite nel porto non rimangano a vantaggio di pochi, ma siano occasione di ridistribuzione di risorse nel territorio partendo da un lavoro, in tutte le sue articolazioni, garantito, di qualità, retribuito equamente e svolto nel pieno rispetto di tutte le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro", affermano i sindacati.

