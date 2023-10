Sciopero alla Marcegaglia, il presidio dei lavoratori per gli stipendi: "Nessuna risposta dall'azienda"

C'è agitazione davanti allo stabilimento Marcegaglia di Ravenna. Dopo il presidio avviato alle 4 di mercoledì mattina dai lavoratori di Europa System organizzato dal sindacato Sgb, nella giornata di mercoledì è stato proclamato uno sciopero di 24 ore anche dai sindacati Fiom Cgil e Usb a sostegno dei lavoratori di Marcegaglia. Una decisione che sarebbe giunta a seguito delle assemblee sindacali di lunedì e martedì per sostenere la vertenza per il contratto integrativo aziendale.

Dalle 5 del mattino sindacalisti e lavoratori si sono trovati di fronte ai cancelli dell’azienda e dalle 8 alle 11 si è svolto un presidio nel corso del quale sono state illustrate le motivazioni dello sciopero. “Siamo soddisfatti dell’esito dello sciopero e dell’adesione dei lavoratori al presidio - commentano i sindacalisti -. All’astensione dal lavoro di oggi potranno seguire altre ore di mobilitazione perché chiediamo un riconoscimento salariale adeguato e soddisfacente per i lavoratori”.

“Dopo molti anni, e a seguito della chiusura totale da parte della Direzione Aziendale a un riconoscimento salariale adeguato e soddisfacente per i lavoratori e a molto altro, i lavoratori tornano a scioperare alla Marcegaglia Ravenna per ottenere significativi miglioramenti dal punto di vista della contrattazione”, così affermano i sindacati in una nota.