Sciopero nazionale di 24 ore: scuola e trasporti pubblici a rischio

Le 24 ore di sciopero nazionale indetto per venerdì 22 aprile coinvolge diversi settori, dal trasporto ferroviario alla scuola. Dalle ore 0:01 alle ore 21:00 di venerdì 22 aprile è indetto uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per il comparto aereo, potranno verificarsi cancellazioni e disagi nell’erogazione dei servizi aeroportuali. Per informazioni sui voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea.

Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole pubbliche per le intere giornate di venerdì 22 aprile 2022 e sabato 23 aprile 2022 proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. Nella giornata del 22 aprile, in seguito a uno sciopero nazionale, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi di Hera, anche presso il call center. Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.