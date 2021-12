Sciopero nazionale per 24 ore del trasporto pubblico: autobus e traghetto a rischio

Giovedì 16 dicembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle sigle sindacali Cgil e Uil per protestare contro la manovra economica 2022. I normali servizi di trasporto pubblico e del traghetto, in tale giornata, potrebbero subire delle ripercussioni. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 15:30. Start Romagna si scusa sin da ora per i possibili disagi. A precedente iniziativa di sciopero del 1 giugno 2021 l’adesione, nel bacino di Ravenna, era stata del 70,90%.