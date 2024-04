Sciopero nazionale per chiedere sicurezza sul lavoro e riforma fiscale: i sindacati scendono in piazza

Cgil e Uil hanno proclamato per tutti i settori privati quattro ore di sciopero generale (le ultime di ogni turno) di tutti i settori privati e di 8 ore per il settore edile per giovedì 11 aprile. I sindacati invitano tutti i lavoratori "ad aderire e partecipare alle iniziative e mobilitazioni". A Ravenna si terrà una manifestazione dalle 15 alle 16.30 in piazza XX Settembre a Ravenna.

“Per Cgil e Uil il tema della salute e della sicurezza sul lavoro – spiegano Manuela Trancossi e Carlo Sama, segretari generali rispettivamente di Cgil e Uil della provincia di Ravenna – è sempre stato centrale e protagonista delle rivendicazioni e delle politiche sindacali. Le cronache ci riportano drammi quotidiani in cui rimangono feriti o perdono la vita lavoratrici e lavoratori. Il territorio di Ravenna presenta forti complessità ed è fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’emergenza degli infortuni e della salute nei luoghi di lavoro. Questo sciopero intende affrontare questa emergenza, contrastando quelle politiche e quelle leggi che hanno reso il lavoro sempre più precario e frammentato. Occorre superare il meccanismo del subappalto a cascata e rafforzare le attività di vigilanza".

Contemporaneamente Cgil e Uil rivendicano "una giusta riforma fiscale che sappia contrastare anche la vertiginosa evasione fiscale che ogni anno contraddistingue l’Italia. Lavoratori e lavoratrici dipendenti e pensionati pagano oltre il 90% del gettito Irpef, mentre intere categorie economiche continuano a non pagare fino al 70% delle imposte dovute. Infine, chiediamo un nuovo modello sociale e di fare impresa. Vogliamo rimettere al centro delle politiche economiche e sociali del Governo e delle imprese, il valore del lavoro a partire dal rinnovo dei contratti nazionali e da una legge sulla rappresentanza, la centralità della salute e della persona, la qualità di un’occupazione stabile e non precaria, una seria riforma delle pensioni, il rilancio degli investimenti pubblici e privati per riconvertire e innovare il nostro sistema produttivo e puntare alla piena e buona occupazione a partire dal Mezzogiorno".