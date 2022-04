Sciopero nazionale: possibili disagi anche per i servizi ambientali

Lo sciopero nazionale indetto per la giornata di venerdì 22 aprile coinvolgerà non solo scuola e trasporti pubblici, ma potrebbe causare disagi anche per quanto riguarda i servizi ambientali. Questo è quanto riporta Hera, l'azienda infatti comunica che "potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di alcuni servizi, anche presso il call center".

L'azienda fa sapere che saranno "garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività". Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, per le principali pratiche commerciali, saranno disponibili per i clienti i servizi online di Hera e i numeri verdi dedicati.