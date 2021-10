Sciopero nell'azienda ravennate, la protesta di Sgb: "Contro Draghi e gli appalti senza regole"

Tanti lavoratori dello stabilimento Marcegaglia di Ravenna hanno aderito lunedì mattina, dalle 5 alle 8, allo sciopero generale proclamato da Sgb, assieme a tutto il sindacalismo di base, contro il Governo Draghi. Il sindacato afferma che l'obiettivo di Draghi è "sostenere i padroni attaccando il mondo del lavoro. Ora come allora (quando era al vertice della Banca Centrale Europea, ndr) la ricetta per uscire dalla crisi sono soldi alle imprese, libertà ai padroni di licenziare, e dove non licenzia piena libertà di intensificare ritmi di lavoro e carichi di lavoro, di precarizzare il lavoro e di tenere bassi i salari".

Il sindacato Sgb attacca anche il "sistema degli appalti senza regole. Una giungla dove è possibile anche rubare salario ai lavoratori, non applicare i già miseri contratti nazionali, sotto inquadrare i lavoratori. Una giungla dove l’unica regola è massimizzare la produzione e profitti, intensificando i ritmi e i carichi del lavoro, a scapito della sicurezza e della salute dei lavoratori, provocando infortuni e morti sul lavoro". Sempre Sgb fa sapere che dall'azienda ravennate è partito anche un pullman che porterà i lavoratori alla manifestazione regionale a Bologna "per rivendicare sicurezza sul lavoro, diritti, e giusto salario - conclude il sindacato - per dire che questa crisi la paghino i padroni".